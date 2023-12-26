Ігнат повідомив, які ракети має Україна для знищення ворожих кораблів

Україна має на озброєнні два типи ракет, які здатні знищувати далекі цілі. У Повітряних силах традиційно не уточнюють, чим саме був знищений великий десантний корабель "Новочеркаськ" у Феодосії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

На питання, якими ракетами вразили корабель, він не відповів, але нагадав, що Україна завдяки партнерам має далекобійні ракети Storm Shadow та SCALP.

"Інших нема. У нас є на озброєнні й SCALP і Storm Shadow. Власне французька та британська ракети, які фактично є однотипними, виробники лише різні. Тому зараз уточняти кількість і які саме були (ракети - ред.) традиційно ми не будемо, а результат ви бачите", - сказав він.

Як зазначив Ігнат, флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва" веде весь флот "в названому вже напрямку".

"Тому "вслед за русским кораблем" відправився ще й "Новочеркаськ". Ну і далі, мабуть, буде. Тому що наші Сили оборони отримують різні види озброєння, в тому числі далекобійні", - додав він.

За його словами, у Україні з'являється більше ударних БПЛА, засобів повітряного нападу. "Тоді я думаю, що в такому морі як Чорне російським кораблям нікуди буде сховатися і тероризувати нас ракетами "Калібр" та іншим озброєнням", - констатував Ігнат.

Ліквідація "Новочеркаська"

Нагадаємо, сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у Феодосії. Згодом виникла велика пожежа в порту.

На борту корабля були БПЛА Shahed, які російська армія використовує для атак на українські міста.

Детальніше про знищення "Новочеркаська" читайте в матеріалі РБК-Україна.