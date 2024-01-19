Ігнат про постачання французьких бомб AASM Hammer: питання в кількості

Україна потребує більше далекобійного озброєння, зокрема, й авіабомб AASM Hammer, які передасть Франція. Це допоможе завдати болючих ударів ворогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Наскільки вони (бомби AASM Hammer, - ред.) будуть корисними, треба дивитися на полі бою. Без сумніву, якщо дають - значить будуть долітати... Це далекобійна зброя. Сподіваюсь вона буде не менш ефективною, ніж ті, що уже передані Україні. Це і ракети HARM, і бомби GBU-62 JDAM, які зараз запускають ще з радянської техніки", - сказав він.
Ігнат не назвав, з яких літаків будуть запускати французькі бомби, але припустив, що платформу вже знайшли.
"Нам потрібно більше засобів. Як ракет SCALP, Storm Shadow, HARM, JDAM. Питання у кількості... Треба більше саме кількісно, щоб завдавати ударів, болючих ударів, таких, як ми бачимо, інколи відбуваються у Криму по кораблях, по штабу Чорноморського флоту", - додав речник.
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню 18 січня заявив, що Париж надасть Україні керовані авіаційні бомби A2SM (AASM Hammer). За його словами, Франція передаватиме щомісяця близько 50 авіабомб, починаючи з січня 2024 року.
Французький міністр додав, що авіабомби зможуть запускати з наявних у ЗСУ радянських літаків, зокрема МіГ та Су.
Що відомо про французькі AASM Hammer - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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