Игнат о поставках французских бомб AASM Hammer: вопрос в количестве

"Насколько они (бомбы AASM Hammer, - ред.) будут полезны, надо смотреть на поле боя. Без сомнения, если дают - значит будут долетать... Это дальнобойное оружие. Надеюсь оно будет не менее эффективным, чем те, что уже переданные Украине. Это и ракеты HARM, и бомбы GBU-62 JDAM, которые сейчас запускают еще из советской техники", - сказал он.

Игнат не назвал, с каких самолетов будут запускать французские бомбы, но предположил, что платформу уже нашли.

"Нам нужно больше средств. Как ракет SCALP, Storm Shadow, HARM, JDAM. Вопрос в количестве... Надо больше именно количественно, чтобы наносить удары, болезненные удары, такие, как мы видим, иногда происходят в Крыму по кораблям, по штабу Черноморского флота", - добавил спикер.

Что этому предшествовало

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 18 января заявил, что Париж предоставит Украине управляемые авиационные бомбы A2SM (AASM Hammer). По его словам, Франция будет передавать ежемесячно около 50 авиабомб, начиная с января 2024 года.

Французский министр добавил, что авиабомбы смогут запускать с имеющихся у ВСУ советских самолетов, в том числе МиГ и Су.

Что известно о французских AASM Hammer - читайте в материале РБК-Украина.