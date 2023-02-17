UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ігнат про плани РФ на 24 лютого: будуть використовувати все, що під рукою

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

До річниці повномасштабного вторгнення Росія буде скорочувати проміжки між масованими ракетними атаками та використовувати "все, що під рукою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в інтерв'ю Українському радіо.

"Все, що буде під рукою у ворога, буде застосовано. Хотілося б, щоб 100% ракет ми могли збивати, але це не вдається зробити фізично, бо у нас великі території, а засобів ППО мало. Але після останніх масованих атак наша техніка знову готова до наступного відбиття. Ми готуємося щодня", - сказав Ігнат.

Він також нагадав, що наразі українські захисники не можуть збивати ракети Х-22, "Онікс" і Х-31. Для цього потрібні ЗРК Patriot та SAMP/T.

Окрім того, речник розповів, що РФ має в запасі ще багато С-300 та сотні Х-22, не припиняє виробництво "Калібрів" та Х-101. Щодо "Іскандерів", за його словами, інформація відсутня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські війська готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення. Втім, Україна до цього готова.

Також ми писали, що за словами Наталії Гуменюк, загроза завдання масованого ракетного удару ворогом залишається. Тому українські військові мають постійно бути готовими до таких атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы УкраиныВійна Росії проти України