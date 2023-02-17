Ігнат про плани РФ на 24 лютого: будуть використовувати все, що під рукою

До річниці повномасштабного вторгнення Росія буде скорочувати проміжки між масованими ракетними атаками та використовувати "все, що під рукою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в інтерв'ю Українському радіо .

"Все, що буде під рукою у ворога, буде застосовано. Хотілося б, щоб 100% ракет ми могли збивати, але це не вдається зробити фізично, бо у нас великі території, а засобів ППО мало. Але після останніх масованих атак наша техніка знову готова до наступного відбиття. Ми готуємося щодня", - сказав Ігнат.

Він також нагадав, що наразі українські захисники не можуть збивати ракети Х-22, "Онікс" і Х-31. Для цього потрібні ЗРК Patriot та SAMP/T.

Окрім того, речник розповів, що РФ має в запасі ще багато С-300 та сотні Х-22, не припиняє виробництво "Калібрів" та Х-101. Щодо "Іскандерів", за його словами, інформація відсутня.