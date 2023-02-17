Ігнат про плани РФ на 24 лютого: будуть використовувати все, що під рукою

До річниці повномасштабного вторгнення Росія буде скорочувати проміжки між масованими ракетними атаками та використовувати "все, що під рукою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в інтерв'ю Українському радіо.
"Все, що буде під рукою у ворога, буде застосовано. Хотілося б, щоб 100% ракет ми могли збивати, але це не вдається зробити фізично, бо у нас великі території, а засобів ППО мало. Але після останніх масованих атак наша техніка знову готова до наступного відбиття. Ми готуємося щодня", - сказав Ігнат.
Він також нагадав, що наразі українські захисники не можуть збивати ракети Х-22, "Онікс" і Х-31. Для цього потрібні ЗРК Patriot та SAMP/T.
Окрім того, речник розповів, що РФ має в запасі ще багато С-300 та сотні Х-22, не припиняє виробництво "Калібрів" та Х-101. Щодо "Іскандерів", за його словами, інформація відсутня.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські війська готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення. Втім, Україна до цього готова.
Також ми писали, що за словами Наталії Гуменюк, загроза завдання масованого ракетного удару ворогом залишається. Тому українські військові мають постійно бути готовими до таких атак.
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