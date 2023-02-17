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Игнат о планах РФ на 24 февраля: будут использовать все, что под рукой

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

К годовщине полномасштабного вторжения Россия будет сокращать промежутки между массированными ракетными атаками и использовать "все, что под рукой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в интервью Украинскому радио.

"Все, что будет под рукой у врага, будет применено. Хотелось бы, чтобы 100% ракет мы могли сбивать, но это не удается сделать физически, потому что у нас большие территории, а средств ПВО мало. Но после последних массированных атак наша техника снова готова к следующему отражению. Мы готовимся каждый день", - сказал Игнат.

Он также напомнил, что украинские защитники не могут сбивать ракеты Х-22, "Оникс" и Х-31. Для этого требуются ЗРК Patriot и SAMP/T.

Кроме того, спикер рассказал, что РФ имеет в запасе еще много С-300 и сотни Х-22, не прекращает производство "Калибров" и Х-101. Насчет "Искандеров", по его словам, информация отсутствует.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские войска готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения. Впрочем, Украина к этому готова.

Также мы писали, что, по словам Натальи Гуменюк, угроза нанесения массированного ракетного удара врагом остается. Поэтому украинские военные должны быть готовыми к таким атакам.

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