Ігнат підтвердив, що у Київській області виявили російську повітряну кулю

Ігнат підтвердив, що об'єкт, які зафіксували у повітряному просторі, - це повітряна куля. Він назвав російські повітряні кулі "дідівським методом".

"Діаметр може бути різний. Вона наповнена газом, летить вверх. На шнурку прикріплений той кутовий відбивач. Радіолокаційна станція, зрозуміло, виявляє його у повітрі, він відбивається від приймача. Це повітряна ціль", - сказав Ігнат.

За словами речника, мета запусків таких куль - це відволікання уваги. Також ворог прагне, аби українські військові на збивання таких об'єктів витрачали час та засоби протиповітряної оборони.

Він зазначив, що повітряну кулю зіб'ють сили ППО, саме тому була оголошена повітряна тривога. За його словами, сама куля не несе загрози, але уламки зенітних ракет можуть бути небезпечними.

Ігнат додав, що військові при виявленні будь-яких повітряних цілей визначають параметри об'єкта: розміри, швидкість та висота польоту. Після того командування вирішує, яким чином ліквідувати повітряну ціль.

Нагадаємо, сьогодні у Київській області оголосили повітряну тривогу. Пізніше Київська ОВА попередила про роботу ППО.

Представник ГУР Андрій Черняк підтвердив, що у Київській області виявили ворожий об'єкт.

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