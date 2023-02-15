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Игнат подтвердил, что в Киевской области зафиксировали российский воздушный шар

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

В небе над Киевской областью обнаружили российский воздушный шар с отражателем. Поэтому в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Игнат подтвердил, что объект, который зафиксировали в воздушном пространстве, - это воздушный шар. Он назвал российские воздушные шары "дедовским методом".

"Диаметр может быть разный. Он наполнен газом, летит вверх. На шнурке прикреплен тот угловой отражатель. Радиолокационная станция, разумеется, обнаруживает его в воздухе, он отбивается от приемника. Это воздушная цель", - сказал Игнат.

По словам спикера, цель запусков таких шаров - это отвлечение внимания. Также враг стремится к тому, чтобы украинские военные на сбивание таких объектов тратили время и средства противовоздушной обороны.

Он отметил, что воздушный шар собьют силы ПВО, поэтому была объявлена воздушная тревога. По его словам, сам шаг не несет угрозы, но обломки зенитных ракет могут быть опасны.

Игнатий добавил, что военные при обнаружении любых воздушных целей определяют параметры объекта: размеры, скорость и высота полета. После этого командование решает, каким образом ликвидировать воздушную цель.

Напомним, сегодня в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Позже Киевская ОВА предупредила о работе ПВО.

Представитель ГУР Андрей Черняк подтвердил, что в Киевской области обнаружили вражеский объект.

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Киевская областьПВОВоздушные силы Украины