Ігнат про нову тактику РФ: масштаби атак по Україні різко змінилися

Російська армія продовжує завдавати масованих ударів по критичній інфраструктурі України, дедалі частіше застосовуючи балістичні ракети.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі каналу "Київ24"
За його словами, цієї ночі під ударом опинилися об’єкти енергетичної та газової інфраструктури в кількох регіонах.
"На жаль, чергова терористична атака на наші міста. Під ударом - енергетика й газова промисловість. Ворог хоче залишити нас без світла та тепла", - наголосив Ігнат.
Основними напрямками російського удару стали Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина, хоча пошкоджень зазнали й інші регіони. Ігнат підкреслив, що особливістю цієї атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет.
"Було випущено 25 "Іскандер-М" або KN-23 та 7 "Кинджалів". Це 32 ракети з 45, які атакували по балістичній траєкторії", - пояснив речник.
Він зазначив, що цього року Росія значно збільшила частку балістичних пусків у порівнянні з крилатими ракетами, роблячи ставку саме на їхню швидкість та складність перехоплення.
Окрім цього, противник застосовував і крилаті ракети - як морського, так і наземного базування, а також масово запускав ударні безпілотники.
"Загалом було понад 450 дронів-камікадзе, як уже повідомляв президент", - додав Ігнат.
У ніч на 8 листопада 2025 року Росія здійснила черговий масштабний комбінований удар по території України, застосувавши одночасно ракети різних типів та ударні безпілотники. Основним напрямком атаки знову стала енергетична інфраструктура.
Внаслідок масованого обстрілу у кількох регіонах відбулися аварійні вимкнення електроенергії та перебої в роботі критично важливих об’єктів. Найбільших руйнувань зазнав Кременчук, який тимчасово повністю залишився без світла. Через пошкодження енергомереж "Укрзалізниця" повідомила про затримки поїздів.
За інформацією українських військових, протягом ночі РФ випустила по Україні 503 засоби повітряного ураження, серед них:
Станом на 10:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 415 повітряних цілей.
Російська армія атакувала протягом усієї ночі, використовуючи дрони та ракети. Усі деталі комбінованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.