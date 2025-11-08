Ігнат про нову тактику РФ: масштаби атак по Україні різко змінилися

За його словами, цієї ночі під ударом опинилися об’єкти енергетичної та газової інфраструктури в кількох регіонах.

"На жаль, чергова терористична атака на наші міста. Під ударом - енергетика й газова промисловість. Ворог хоче залишити нас без світла та тепла", - наголосив Ігнат.

Основними напрямками російського удару стали Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина, хоча пошкоджень зазнали й інші регіони. Ігнат підкреслив, що особливістю цієї атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет.

"Було випущено 25 "Іскандер-М" або KN-23 та 7 "Кинджалів". Це 32 ракети з 45, які атакували по балістичній траєкторії", - пояснив речник.

Він зазначив, що цього року Росія значно збільшила частку балістичних пусків у порівнянні з крилатими ракетами, роблячи ставку саме на їхню швидкість та складність перехоплення.

Окрім цього, противник застосовував і крилаті ракети - як морського, так і наземного базування, а також масово запускав ударні безпілотники.

"Загалом було понад 450 дронів-камікадзе, як уже повідомляв президент", - додав Ігнат.