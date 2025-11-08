Игнат о новой тактике РФ: масштабы атак по Украине резко изменились

По его словам, этой ночью под ударом оказались объекты энергетической и газовой инфраструктуры в нескольких регионах.

"К сожалению, очередная террористическая атака на наши города. Под ударом - энергетика и газовая промышленность. Враг хочет оставить нас без света и тепла", - подчеркнул Игнат.

Основными направлениями российского удара стали Днепропетровщина, Киевщина и Полтавщина, хотя повреждения получили и другие регионы. Игнат подчеркнул, что особенностью этой атаки стало массированное применение баллистических и аэробаллистических ракет.

"Было выпущено 25 "Искандер-М" или KN-23 и 7 "Кинжалов". Это 32 ракеты из 45, которые атаковали по баллистической траектории", - пояснил спикер.

Он отметил, что в этом году Россия значительно увеличила долю баллистических пусков по сравнению с крылатыми ракетами, делая ставку именно на их скорость и сложность перехвата.

Кроме этого, противник применял и крылатые ракеты - как морского, так и наземного базирования, а также массово запускал ударные беспилотники.

"Всего было более 450 дронов-камикадзе, как уже сообщал президент", - добавил Игнат.