Ігнат про "нічну атаку" Криму: безпілотники роблять революцію на фронті

"Це стосується безпілотників квадрокоптерних типів і різного рівня - тактичного, стратегічного тощо. Це те, що потрібно сьогодні розвивати в Україні, те, що буде віддавати в майбутньому перевагу", - заявив він.

При цьому він наголосив на необхідності розвивати не тільки виробництво дронів, а й систему боротьби проти безпілотників, бо "ворог не спить".

"Зараз вони (РФ, - ред.) мають своє виробництво безпілотників різних типів, "Ланцетів" багато останнім часом використовують, іранські дрони "шахеди". Але ворог, безумовно, буде робити спроби налагодити широке виробництво своїх безпілотників, зокрема ударного типу",- заявив Ігнат.

Нагадаємо, раніше в Міноборони РФ нафанатазували, що за минулу ніч перехопили понад 20 українських безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.