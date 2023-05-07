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Игнат о "ночной атаке" Крыма: беспилотники совершают революцию на фронте

Фото: спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат (mil.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя якобы ночную атаку дронов в Крыму, заявил, что в настоящее время беспилотники "выходят на новый уровень и совершают революцию на фронте"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Это касается беспилотников квадрокоптерных типов и разного уровня - тактического, стратегического и т.п. Это то, что нужно сегодня развивать в Украине, то, что будет отдавать в будущем предпочтение", - заявил он.

При этом он подчеркнул необходимость развивать не только производство дронов, но и систему борьбы против беспилотников, потому что "враг бодрствует".

"Сейчас они (РФ, - ред.) имеют свое производство беспилотников разных типов, "Ланцетов" многое в последнее время используют, иранские дроны "шахеды". Но враг, безусловно, будет предпринимать попытки наладить широкое производство своих беспилотников, в том числе ударного типа",- заявил Игнат.

Напомним, ранее в Минобороны РФ нафанатазировали, что за минувшую ночь перехватили более 20 якобы украинских беспилотников.

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