Ігнат про нічну атаку: було кілька хвиль дронів, акцент на Полтавській області

За його словами, сьогоднішня атака була схожа на попередні. Але цього разу збільшилася кількість засобів, які окупанти направили проти українців.

"У більшості регіонів була оголошена повітряна тривога. Великий акцент атаки був на Полтавську область. Атакували в декілька хвиль, виходили дрони групами, потім розділялися попарно, поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів", - пояснив він.

Ігнат додав, що російські підрозділи не лише намагаються вдарити по об'єктах, але і знайти слабкі місця у протиповітряній обороні України.

Що відомо про удар по Полтавській області

Вночі тривога у Полтавській області тривала понад чотири години. Росіяни атакували "Шахедами" нафтопереробний завод у Кременчуці. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав, але підприємство поки не працює.

Протиповітряна оборона цієї ночі збила 18 з 20 дронів-камікадзе, а також керовану авіаційну ракету Х-59.

Сьогодні зранку у Миргородській громаді Полтавської області пролунали вибухи. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу, а військові попередили про загрозу ракет.