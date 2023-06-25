Ігнат назвав знищену авіацію Росії під час "походу" Пригожина

За словами Ігната, загалом найманці знищили:

літак;

два бойових вертольоти;

чотири транспортні літаки.

Як відзначив речник Повітряних сил, "вагнерівці" розуміли, що авіація Росії може розбити їх колони швидко та ефективно.

"Цього, напевно, і боялися бійці ПВК, а тому превентивно знищили те, що було в небі. Авіація сьогодні, тим паче така як є у Росії, може колону на марші рознести дуже швидко", - відзначив Ігнат.

"Похід" Пригожина на Москву

Ввечері, 23 червня, засновник ПВК "Вагнера" заявив про те, що російські окупанти завдали удару по тилових позиціях його найманців на фронті. Після цього він оголосив про намір "розібратися з беззаконням", зокрема з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та головою Генштабу Валерієм Герасимовим.

Під час "походу" його найманці зайшли до Ростова, Воронежа й дійшли навіть до Липецької області. Однак, на цьому "бунт" закінчився.

Тим час в Москві неабияк злякались "походу": перекрили шляхи, зігнали озброєних силовиків. Путін та інша російська еліта одразу повтікала зі столиці.

Детальніше про спробу Пригожина та "вагнерівців" дійти до Москви - читайте у матеріалі агентства.