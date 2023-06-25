Ігнат назвав знищену авіацію Росії під час "походу" Пригожина

Під час "походу" засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина найманці успішно били по російській авіації. Загалом було знищено сім літаків й вертольотів.
Про це заяви речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
За словами Ігната, загалом найманці знищили:
Як відзначив речник Повітряних сил, "вагнерівці" розуміли, що авіація Росії може розбити їх колони швидко та ефективно.
"Цього, напевно, і боялися бійці ПВК, а тому превентивно знищили те, що було в небі. Авіація сьогодні, тим паче така як є у Росії, може колону на марші рознести дуже швидко", - відзначив Ігнат.
Ввечері, 23 червня, засновник ПВК "Вагнера" заявив про те, що російські окупанти завдали удару по тилових позиціях його найманців на фронті. Після цього він оголосив про намір "розібратися з беззаконням", зокрема з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та головою Генштабу Валерієм Герасимовим.
Під час "походу" його найманці зайшли до Ростова, Воронежа й дійшли навіть до Липецької області. Однак, на цьому "бунт" закінчився.
Тим час в Москві неабияк злякались "походу": перекрили шляхи, зігнали озброєних силовиків. Путін та інша російська еліта одразу повтікала зі столиці.
Детальніше про спробу Пригожина та "вагнерівців" дійти до Москви - читайте у матеріалі агентства.
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