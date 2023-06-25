Игнат назвал уничтоженную авиацию России во время "похода" Пригожина

По словам Игната, в целом наемники уничтожили:

самолет;

два боевых вертолета;

четыре транспортных самолета.

Как отметил спикер Воздушных сил, "вагнеровцы" понимали, что авиация России может разбить их колонны быстро и эффективно.

"Этого, наверное, и боялись бойцы ЧВК, а потому превентивно уничтожили то, что было в небе. Авиация сегодня, тем более такая как у России, может колонну на марше разнести очень быстро", - отметил Игнат.

"Поход" Пригожина на Москву

Вечером, 23 июня, основатель ЧВК "Вагнера" заявил о том, что российские оккупанты нанесли удар по тыловым позициям его наемников на фронте. После этого он объявил о намерении "разобраться с беззаконием", в частности с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.

Во время "похода" его наемники зашли в Ростов, Воронеж и дошли даже до Липецкой области. Однако, на этом "бунт" закончился.

Тем временем в Москве изрядно испугались "похода": перекрыли дороги, согнали вооруженных силовиков. Путин и другая российская элита сразу убежала из столицы.

Детальнее о попытке Пригожина и "вагнеровцев" дойти до Москвы - читайте в материале агентства.