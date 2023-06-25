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Игнат назвал уничтоженную авиацию России во время "похода" Пригожина

Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Во время "похода" основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина наемники успешно били по российской авиации. Всего было уничтожено семь самолетов и вертолетов.

Об этом заявления спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По словам Игната, в целом наемники уничтожили:

  • самолет;
  • два боевых вертолета;
  • четыре транспортных самолета.

Как отметил спикер Воздушных сил, "вагнеровцы" понимали, что авиация России может разбить их колонны быстро и эффективно.

"Этого, наверное, и боялись бойцы ЧВК, а потому превентивно уничтожили то, что было в небе. Авиация сегодня, тем более такая как у России, может колонну на марше разнести очень быстро", - отметил Игнат.

"Поход" Пригожина на Москву

Вечером, 23 июня, основатель ЧВК "Вагнера" заявил о том, что российские оккупанты нанесли удар по тыловым позициям его наемников на фронте. После этого он объявил о намерении "разобраться с беззаконием", в частности с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.

Во время "похода" его наемники зашли в Ростов, Воронеж и дошли даже до Липецкой области. Однако, на этом "бунт" закончился.

Тем временем в Москве изрядно испугались "похода": перекрыли дороги, согнали вооруженных силовиков. Путин и другая российская элита сразу убежала из столицы.

Детальнее о попытке Пригожина и "вагнеровцев" дойти до Москвы - читайте в материале агентства.

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Евгений ПригожинРоссийская Федерация