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Ігнат назвав ймовірні цілі масованих атак Росії

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія, попри те, що зима закінчилася, може і надалі обстрілювати Україну. Цілями ворога можуть бути урядові будівлі та інфраструктурні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в інтерв'ю 24 каналу.

Він зазначив, що для росіян пріоритетними цілями залишаються так звані "центри прийняття рішень", тобто урядові будівлі, будівлі Збройних сил і Міністерства оборони.

"Урядові будівлі – це не лише столиця, адже ми пам'ятаємо про Харківську та Миколаївську ОДА. Тому очікувати від них можна будь-чого. Треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас. А людям дотримуватись рекомендацій з безпеки", - заявив Ігнат.

Речник додав, що ворог також атакує об'єкти критичної інфраструктури, аби завдати шкоди мирному населенню.

"Також транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. Все, що може принести горе людям й екологічну катастрофу. Ну і як бачимо по наслідках 9 березня, ворог не полишає спроб атакувати наш енергетичний сектор", - підкреслив він.

Нагадаємо, що Повітряні сили з вересня 2022 року збили до 700 російських ракет.

Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія завдала по Україні майже п'ять тисяч ракетних ударів.

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