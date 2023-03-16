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Игнат назвал вероятные цели массированных атак России

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия, несмотря на то, что зима закончилась, может и дальше обстреливать Украину. Целями врага могут быть правительственные здания и инфраструктурные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в интервью 24 каналу.

Он отметил, что для россиян приоритетными целями остаются так называемые "центры принятия решений", то есть правительственные здания, здания Вооруженных сил и Министерства обороны.

"Правительственные здания - это не только столица, ведь мы помним о Харьковской и Николаевской ОГА. Поэтому ожидать от них можно чего угодно. Надо просто быть готовым и уничтожать все, что летит на нас. А людям придерживаться рекомендаций по безопасности", - заявил Игнат.

Спикер добавил, что враг также атакует объекты критической инфраструктуры, чтобы нанести вред мирному населению.

"Также транспортная инфраструктура, гидротехнические сооружения, очистные сооружения. Все, что может доставить горе людям и экологическую катастрофу. Ну и как видим по результатам 9 марта, враг не оставляет попыток атаковать наш энергетический сектор", - подчеркнул он.

Напомним, что Воздушные силы с сентября 2022 года сбили до 700 российских ракет.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия нанесла по Украине около пяти тысяч ракетных ударов.

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