Ігнат назвав причину довготривалої повітряної тривоги в Україні

Він нагадав, що здебільшого повітряні тривоги в Україні через зліт МіГ-31К тривають від 20 хвилини до півтори години.

"Раніше, коли МіГи злітали, ми бачили періодичність тривоги до 20 хвилин. Це були тренувальні польоти перед усім. Також були тривоги півторагодинні. Це фактично півтори години, коли МіГ-31 відпрацьовує пальне - це значить, що літає, поки не витратить все", - пояснив речник.

Ігнат зазначив, що тепер окупанти відпрацьовують інші авіаційні завдання з МіГ-31К. Йдеться про дозаправку літака у повітрі.

"Зараз ворог вдався до інших завдань, які ставить перед собою. Це відпрацювання дозаправки у повітрі. Зрозуміло, що час перебування МіГа у повітрі зростає фактично удвічі. Зараз протяжність таких тривог більше 2,5 годин", - сказав він.

При цьому речник не виключає можливість того, що окупанти, посадивши один МіГ-31К, можуть підняти у небо інший. У такому випадку повітряна тривога буде оголошена повторно.

Нагадаємо, масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили о 10:30. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

Крім того, у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях попередили про загрозу ударів балістикою.

Чому небезпечний Міг-31К

Літак МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

До весни 2023 року Україна не могла збивати ворожі "Кинджали". Але у травні сили ППО вперше знищили цю ракету за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.