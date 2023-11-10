Україну охопила масштабна повітряна тривога через зліт Міг-31К

Масштабна повітряна тривога в Україні була оголошена сьогодні, 10 листопада. Зафіксований зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Масштабну повітряну тривогу оголосили о 10:30. За кілька хвилин через тривогу "почервоніли" всі регіони України.

Повітряні сили ЗСУ попереджають, що по всій Україні є загроза ударів ракетами. Зафіксовано зліт російського МіГ-31К, українців закликають не ігнорувати сирени.

Карта повітряних тривог стан на 10:35

Чому небезпечний Міг-31К

Літак МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

До весни 2023 року Україна не могла збивати ворожі "Кинджали". Але у травні сили ППО вперше знищили цю ракету за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

Російські атаки

Росія останнім часом замість великої кількості ракет та дронів почала застосовувати менше засобів. Окупанти за раз випускають до 10 "Шахедів" та декілька ракет різних типів. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав таку тактику росіян тактикою тисячі порізів.

Зокрема, у ніч на 10 листопада загарбники випустили по Україні 6 дронів та дві ракети Х-31 та Х-59. Сили протиповітряної оборони збили 5 дронів та авіаційну ракету Х-59.

ППО працювала у Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Харківській областях. Там лунали вибухи.

При цьому Повітряні сили ЗСУ, як і українська розвідка, наголошують, що росіяни, ймовірно, накопичують ракети, щоб атакувати Україну у зимовий період.