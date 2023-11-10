Игнат назвал причину длительной воздушной тревоги в Украине

Он напомнил, что в основном воздушные тревоги в Украине из-за взлета МиГ-31К длятся от 20 минут до полутора часов.

"Раньше, когда МиГи взлетали, мы видели периодичность тревоги до 20 минут. Это были тренировочные полеты прежде всего. Также были тревоги полуторачасовые. Это фактически полтора часа, когда МиГ-31 отрабатывает топливо - это значит, что летает, пока не потратит все" , - объяснил спикер.

Игнат отметил, что теперь оккупанты отрабатывают другие авиационные задачи с МиГ-31К. Речь идет о дозаправке самолета в воздухе.

"Сейчас враг прибег к другим задачам, которые ставит перед собой. Это отработка дозаправки в воздухе. Понятно, что время пребывания МиГа в воздухе растет фактически вдвое. Сейчас протяженность таких тревог больше 2,5 часов", - сказал он.

При этом спикер не исключает возможность того, что оккупанты, посадив один МиГ-31К, могут поднять в небо другой. В таком случае воздушная тревога будет объявлена повторно.

Напомним, масштабную воздушную тревогу в Украине объявили в 10:30. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).

Кроме того, в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях предупредили об угрозе ударов по баллистике.

Почему опасен Миг-31К

Самолет МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.

До весны 2023 года Украина не могла сбивать вражеские "Кинжалы". Но в мае силы ПВО впервые уничтожили эту ракету с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.