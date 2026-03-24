Ігнат назвав особливості та цілі нічної атаки РФ

"Ворог застосував 426 засобів авіаційного нападу, із них 390 було збито протиповітряною обороною. Сьогодні це були ракети Х-101, крилаті ракети, також ракети "Іскандер-К", й керовані ракети Х-59, Х-69 або ж протиракетні ракети Х-31П", - зазначив Ігнат.

За його словами, далі була балістика, яка летіла на Полтавщину та Запорізьку область. Запоріжжя постраждало сьогодні теж від удару суттєво, саме від балістичного удару.

"Також сьогодні було зафіксовано чимало безпілотників, велику кількість з них було збито. Також збито усі фактично крилаті ракети, це 18 Х-101 та 5 "Іскандер-К". Усі крилаті ракети було перехоплено", - додав начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил.

Він підкреслив, що це вже фактично другий поспіль раз, коли завдяки спільним зусиллям протиповітряної оборони вдалось збити усі крилаті ракети, в основному працюють по них авіація, зокрема західні літаки F-16 й "Міраж".

"Щодо балістики, на жаль, невтішні результати, тому що характер удару прийшовся по прифронтових територіях, - це Запорізька область, Полтавська. Зрозуміло, що по балтистиці працювати може у нас система Patriot, яку ми так потребуємо масштабувати", - підкреслив Ігнат.

Також визначається, скільки саме було ракет "Іскандер-M", а скільки було зенітних керованих ракет типу С-300 чи С-400. Вони теж можуть атакувати за балістичним принципом, хоч і мають значно меншу бойову частину.

Цілі росіян

"Як завжди, цілі – це об'єкти енергетики, об'єкти критичної інфраструктури, можливо, підприємства, які теж становлять для України важливу роль. Тому противник зазвичай ті цілі має в переліку пріоритетності", - заявив Ігнат.

За його словами, відповідно до тих завдань, які ставить російське керівництво, противник застосовує ракети та дрони по території нашої держави.

Особливості нічної атаки

"Противник застосовує велику кількість безпілотників, використовуючи до 8 різних напрямків. Вони вже мають такі типові маршрути, розуміючи, де в нас можуть бути слабкі місця", - додав начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил.

Він також повідомив, що після кожного такого удару проводиться детальний аналіз і, відповідно, робляться висновки, як краще наступного разу відбивати цей напрямок.

"Противник використовує БпЛА різних типів, десятки різних типів. Звісно, основна проблема для сил оборони – це "Шахеди", особливо небезпечні дрони з каналами управління", - підсумував Ігнат.