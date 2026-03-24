Игнат назвал особенности и цели ночной атаки РФ

"Враг применил 426 средств авиационного нападения, из них 390 было сбито противовоздушной обороной. Сегодня это были ракеты Х-101, крылатые ракеты, также ракеты "Искандер-К", и управляемые ракеты Х-59, Х-69 или противоракетные ракеты Х-31П", - отметил Игнат.

По его словам, дальше была баллистика, которая летела на Полтавщину и Запорожскую область. Запорожье пострадало сегодня тоже от удара существенно, именно от баллистического удара.

"Также сегодня было зафиксировано немало беспилотников, большое количество из них было сбито. Также сбиты все фактически крылатые ракеты, это 18 Х-101 и 5 "Искандер-К". Все крылатые ракеты были перехвачены", - добавил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил.

Он подчеркнул, что это уже фактически второй подряд раз, когда благодаря совместным усилиям противовоздушной обороны удалось сбить все крылатые ракеты, в основном работают по ним авиация, в частности западные самолеты F-16 и "Мираж".

"По баллистике, к сожалению, неутешительные результаты, потому что характер удара пришелся по прифронтовым территориям, - это Запорожская область, Полтавская. Понятно, что по балтистике работать может у нас система Patriot, которую мы так нуждаемся масштабировать", - подчеркнул Игнат.

Также определяется, сколько именно было ракет "Искандер-M", а сколько было зенитных управляемых ракет типа С-300 или С-400. Они тоже могут атаковать по баллистическому принципу, хотя и имеют значительно меньшую боевую часть.

Цели россиян

"Как всегда, цели - это объекты энергетики, объекты критической инфраструктуры, возможно, предприятия, которые тоже представляют для Украины важную роль. Поэтому противник обычно те цели имеет в перечне приоритетности", - заявил Игнат.

По его словам, в соответствии с теми задачами, которые ставит российское руководство, противник применяет ракеты и дроны по территории нашего государства.

Особенности ночной атаки

"Противник применяет большое количество беспилотников, используя до 8 различных направлений. Они уже имеют такие типичные маршруты, понимая, где у нас могут быть слабые места", - добавил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил.

Он также сообщил, что после каждого такого удара проводится детальный анализ и, соответственно, делаются выводы, как лучше в следующий раз отражать это направление.

"Противник использует БпЛА различных типов, десятки различных типов. Конечно, основная проблема для сил обороны - это "Шахеды", особенно опасные дроны с каналами управления", - подытожил Игнат.