Ігнат назвав ключові особливості масованого обстрілу росіян

Російські війська під час нічної масованої атаки задіяли фактично усю номенклатуру озброєння: дрони та ракети різних типів.
Про це заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.
"Було застосовано велику кількість ракет, велику кількість ударних БпЛА. Цього разу фактично усю номенклатуру озброєння противник застосував – ракети повітряного, морського та наземного базування були застосовані по різних регіонах нашої держави", - заявив Ігнат.
За його словами, балістику, на жаль, не вдається перехоплювати там, де немає відповідних систем. Балістика перехоплюється системою Patriot.
"Сьогодні противник використав "Іскандер-М", а також аеробалістику "Кинджал". Доволі непросте було завдання для протиповітряної оборони, велике навантаження як на людей, так і на техніку, яку використовують сьогодні наші захисники", - додав начальник управління комунікації командування Повітряних сил.
Він також підкреслив, що результат ППО сьогодні – це велика кількість збитих та подавлених цілей. При такій атаці це надзвичайно серйозний результат, якого досягла протиповітняна оборона.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що у ніч на 30 жовтня ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, наземного та морського базування.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу – 52 ракети та 653 дрони різних типів.
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що багато цілей було збито, але є влучання. До того ж, комбінований удар вийшов доволі складним.