Игнат назвал ключевые особенности массированного обстрела россиян

Фото: названы ключевые особенности массированного обстрела россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска во время ночной массированной атаки задействовали фактически всю номенклатуру вооружения: дроны и ракеты различных типов.

Об этом заявил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"Было применено большое количество ракет, большое количество ударных БпЛА. На этот раз фактически всю номенклатуру вооружения противник применил - ракеты воздушного, морского и наземного базирования были применены по разным регионам нашего государства", - заявил Игнат.

По его словам, баллистику, к сожалению, не удается перехватывать там, где нет соответствующих систем. Баллистика перехватывается системой Patriot.

"Сегодня противник использовал "Искандер-М", а также аэробаллистику "Кинжал". Довольно непростая была задача для противовоздушной обороны, большая нагрузка как на людей, так и на технику, которую используют сегодня наши защитники", - добавил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил.

Он также подчеркнул, что результат ПВО сегодня - это большое количество сбитых и подавленных целей. При такой атаке это очень серьезный результат, которого достигла противовоздушная оборона.

 

Работа ПВО во время ночной атаки врага

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 30 октября враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

В общем радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 705 средств воздушного нападения - 52 ракеты и 653 дроны различных типов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что многие цели были сбиты, но есть попадания. К тому же, комбинированный удар получился довольно сложным.

