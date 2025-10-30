Игнат назвал ключевые особенности массированного обстрела россиян

"Было применено большое количество ракет, большое количество ударных БпЛА. На этот раз фактически всю номенклатуру вооружения противник применил - ракеты воздушного, морского и наземного базирования были применены по разным регионам нашего государства", - заявил Игнат.

По его словам, баллистику, к сожалению, не удается перехватывать там, где нет соответствующих систем. Баллистика перехватывается системой Patriot.

"Сегодня противник использовал "Искандер-М", а также аэробаллистику "Кинжал". Довольно непростая была задача для противовоздушной обороны, большая нагрузка как на людей, так и на технику, которую используют сегодня наши защитники", - добавил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил.

Он также подчеркнул, что результат ПВО сегодня - это большое количество сбитых и подавленных целей. При такой атаке это очень серьезный результат, которого достигла противовоздушная оборона.