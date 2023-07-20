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Плюс ще один тип ракет. Чим відрізняється нова атака по Україні: відповідь Ігната

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Україна, Четвер 20 липня 2023 10:05
Плюс ще один тип ракет. Чим відрізняється нова атака по Україні: відповідь Ігната Фото: названо головну відмінність нового обстрілу України 20 липня від вчорашньої атаки (wikimedia org)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масовано атаки по Україні на четвер, 20 липня, російські війська використовували ракети "Іскандер-К". Під час обстрілу 19 липня вони не застосовувалися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

За його словами, фактично повторюється вчорашній день - така ж комбінована атака різними типами боєприпасів.

"Бачимо знову "Онікси", бачимо знову Х-22. Додались ще до крилатих ракет "Калібр" морського базування, крилаті ракети "Іскандер-К" наземного базування", - розповів він.

Ігнат зазначив, що це фактично той самий "Калібр", тільки він запускається із наземної пускової установки типу "Іскандер".

Ігнат не приховав, що "хотілось, звісно, "Шахедів" і крилатих ракет більше збити", але "все одно результати бойової роботи доволі непогані", окрім ракет "Онікс" та Х-22, які немає можливості збивати.

"Як вже вчора оголошувалося, потрібні засоби, потрібне підсилення саме південних регіонів, наших портових міст засобами саме проти балістики. Оскільки Х-22 летить саме по балістичній траєкторії коли заходить на ціль. Тому такі системи Patriot чи SAMP-T могли б забезпечити захист цього регіону", - нагадав спікер.

Обстріл України 20 липня

Російські війська вже третій день поспіль влаштовують масовані атаки по Україні. 19 липня, під обстріл потрапила портова інфраструктура в Одесі, саме вона стала "головним акцентом". Сьогодні до Одеси додався Миколаїв. Окупанти вдарили по центру Миколаєва. Вже відомо про 19 постраждалих. Детальніше про атаку РФ 20 липня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Плюс ще один тип ракет. Чим відрізняється нова атака по Україні: відповідь Ігната
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