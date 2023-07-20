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Плюс еще один тип ракет. Чем отличается новая атака по Украине: ответ Игната

Новина українською →
Украина, Четверг 20 июля 2023 10:05
Плюс еще один тип ракет. Чем отличается новая атака по Украине: ответ Игната Фото: названо главное отличие нового обстрела Украины 20 июля от вчерашней атаки (wikimedia org)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной атаки по Украине на четверг, 20 июля, российские войска использовали ракеты "Искандер-К". Во время обстрела 19 июля они не применялись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

По его словам, фактически повторяется вчерашний день - такая же комбинированная атака разными типами боеприпасов.

"Видим снова "Ониксы", видим снова Х-22. Прибавились еще к крылатым ракетам "Калибр" морского базирования, крылатые ракеты "Искандер-К" наземного базирования", - рассказал он.

Игнат отметил, что это фактически тот же "Калибр", только он запускается с наземной пусковой установки типа "Искандер".

Игнат не скрыл, что "хотелось, конечно, "Шахедов" и крылатых ракет больше сбить", но "все равно результаты боевой работы достаточно неплохие", кроме ракет "Оникс" и Х-22, которые нет возможности сбивать.

"Как уже вчера объявлялось, нужны средства, нужно усиление именно южных регионов, наших портовых городов средствами против баллистики. Поскольку Х-22 летит именно по баллистической траектории когда заходит на цель. Поэтому такие системы Patriot или SAMP-T могли бы обеспечить защиту этого региона", - напомнил спикер.

Обстрел Украины 20 июля

Российские войска уже третий день подряд устраивают массированные атаки по Украине. Вчера, 19 июля, под обстрел попала портовая инфраструктура в Одессе, именно она стала "главным акцентом". Сегодня к Одессе добавился Николаев. Оккупанты ударили по центру Николаева. Уже известно о 19 пострадавших. Подробнее об атаке РФ 20 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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Плюс еще один тип ракет. Чем отличается новая атака по Украине: ответ Игната
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