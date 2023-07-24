Ігнат назвав головні відмінності ракети Х-32 від Х-22

"Х-32 - це версія Х-22, яку поставили на озброєння доволі таки недавно в 16-му році в Росії і зробили її дальність більшою. І точність, мабуть, там є вищою, ніж у старої радянської, неточної руйнівної Х-22. А так, в цілому в принципі це модернізована Х-22. Питання в тому, скільки їх вийшло виготовити. Але те, що їх вже застосовували, це точно", - сказав Ігнат.

Модернізація Х-22 Росією

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький заявив, що Росія модернізувала ракети Х-22 і "Онікс". Окрім того, вони відновили використання комплексів "Бастіон".

Зазначимо, для ударів по території України Росія почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22 навесні 2022 року. Вперше це сталося в ніч проти понеділка, 9 травня, у Донецькій області.

Для довідки

Х-22 - це радянські крилаті ракети, які розроблялися, починаючи з 1958 року, а прийняті на озброєння - у лютому 1971. Через застарілу "начинку" вони можуть бути небезпечними в експлуатації.