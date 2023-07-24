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Игнат назвал главные отличия ракеты Х-32 от Х-22

Фото: в Воздушных силах Украины рассказали об отличиях ракеты Х-32 от Х-22 (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне модернизировали ракеты Х-22, придав им точность и увеличив дальность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Х-32 - это версия Х-22, которую поставили на вооружение довольно-таки недавно в 16-м году в России и сделали ее дальность большей. И точность, пожалуй, там выше, чем у старой советской, неточной разрушительной Х-22. А так, в целом в принципе это модернизированная Х-22. Вопрос в том, сколько их получилось изготовить. Но то, что они уже применялись, это точно", - сказал Игнат.

Модернизация Х-22 Россией

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия модернизировала ракеты Х-22 и "Оникс". Кроме того, они возобновили использование комплексов "Бастион".

Отметим, для ударов по территории Украины Россия начала использовать советские крылатые ракеты Х-22 весной 2022 года. Впервые это случилось в ночь на понедельник, 9 мая, в Донецкой области.

Для справки

Х-22 - это советские крылатые ракеты, которые разрабатывались, начиная с 1958 года, а приняты на вооружение - в феврале 1971. Из-за устаревшей "начинки", они могут быть опасными в эксплуатации.

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