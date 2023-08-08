Ігнат про навчання українських пілотів на F-16: кінець літа - оце і є термін

"Про терміни (початку навчань на F-16 - ред.) ми вже не один раз говорили. Кінець літа - оце і є термін... Якщо це буде кінець літа, то добре, будемо очікувати їх раніше", - сказав він.

За словами Ігната, українські пілоти вже давно готові вирушити на навчання, однак чекають "відмашки" від партнерів.

Тренування українських пілотів на F-16

Країни-союзники ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Президент України повідомив, що навчання військових Збройних сил України на американських винищувачах F-16 розпочнуться вже в серпні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.