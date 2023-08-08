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Игнат об обучении украинских пилотов на F-16: конец лета - вот и есть срок

Фото: Юрий Игнат, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ (armyinform.com)
Автор: Наталья Кава

Украинские пилоты должны начать обучение на американских истребителях F-16 до конца лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"О сроках (начале учений на F-16 – ред.) мы уже не один раз говорили. Конец лета – это и есть срок... Если это будет конец лета, то хорошо, будем ожидать их раньше", – сказал он.

По словам Игната, украинские пилоты уже давно готовы отправиться на обучение, однако ждут отмашки от партнеров.

Тренировки украинских пилотов на F-16

Страны-союзники приняли решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден.

Президент Украины сообщил, что обучение военных Вооруженных сил Украины на американских истребителях F-16 начнется уже в августе.

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