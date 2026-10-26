Ігнат: наші кращі екіпажі тестують перехоплювачі реактивних дронів в бойових умовах

Українські військові вже випробовують у бойових умовах нові реактивні дрони-перехоплювачі. Вони розробляються для ефективного та дешевого знищення ворожих БПЛА, швидкість яких сягає сотень кілометрів на годину.

Про це в подкасті РБК-Україна " ЦЕ БАЗА " розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Бойові тестування та характеристики нових перехоплювачів

За словами Ігната, реактивні дрони-перехоплювачі наразі перебувають на стадії бойових випробувань, про які раніше вже згадували президент та міністр оборони.

Для забезпечення необхідної швидкості та стабільності роботи системи використовують термінали Starlink.

"Бачив я вже той дрон, виглядає переконливо. Звісно, використовують там Starlink. Він нам дуже потрібен, щоб він працював на швидкості... Наші кращі екіпажі зараз їх тестують в бойових умовах. Це не просто тестують, це вже збивають", - повідомив Ігнат.

Він підкреслив, що в процесі тестування йде тісна співпраця між виробником, технічними працівниками та військовими: Повітряні сили надали екіпажі, майданчики та визначили місця потенційного прольоту цілей.

Швидкість 800 км/год та фінансова перевага

Ігнат розповів про технічні вимоги до нових засобів перехоплення: якщо ворожий реактивний дрон летить зі швидкістю близько 400 км/год, український перехоплювач повинен розвивати швидкість удвічі більшу - орієнтовно до 800 км/год.

Головна перевага такого рішення - його економічна доцільність.

"Нам потрібно цей процес пришвидшувати. Це дешеве рішення. Цей дрон значно дешевший ніж реактивний "шахед". Тобто у нас засіб перехоплення буде дешевший ніж та сама "Герань" 3, 4 чи 5", - наголосив речник Повітряних сил.

Комплексна система захисту та роль РЕБ

Коментуючи загальну систему протиповітряної оборони, Ігнат зазначив, що українські військові використовують усі наявні засоби залежно від умов та локації:

Винищувальна авіація: перекриває райони, де це дозволяє безпекова ситуація;

Підрозділи з ПЗРК та ЗРК: захищають території, розташовані ближче до міст;

Засоби РЕБ: радіоелектронна боротьба подавляє значну кількість ворожих БПЛА.