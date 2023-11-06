Ігнат про накопичення ракет у Росії: треба готуватися до певних ризиків

Росія накопичує ракети для ударів по критичній інфраструктурі та військових стратегічних об'єктів України. Тому Сили оборони мають готуватися до певних ризиків цієї зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що доволі довгий час не було обстрілів крилатими та балістичними ракетами, які є далекобійними.

"Тому висновки дуже прості. Очевидно, що Росія накопичує те, чого минулого року витратила у дуже великій кількості. Відповідно Сили оборони мають готуватися до певних ризиків щодо атак критичної інфраструктури та інших військових стратегічних об'єктів держави", - зазначив Ігнат.

Росія готується до ударів по Україні

Українські військові та керівництво країни не виключають, що окупанти можуть знову масовано атакувати Україну дронами-камікадзе та ракетами. Ціллю росіян може стати енергетика України. Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла.

Зокрема, раніше в ГУР повідомляли, що Росія накопичує ракети, ймовірно, готуючись до обстрілів України взимку. Торішні атаки можуть повторитися, але у менших обсягах.

Британська розвідка наголошує, що загарбники вже понад місяць не атакували Україну стратегічною авіацією і ракетами типу Х-101. Це найдовша пауза з початку повномасштабної війни.