РФ понад місяць не застосовує ракети Х-101. Це найдовша пауза з початку війни

Росія вже понад місяць не атакує Україну бомбардувальниками та ракетами типу Х-101. Це найдовша пауза з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка наголошує, що Росія використовує для атак інші можливості та засоби. Проте важкі бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 не застосовувалися для атак більше місяця. Раніше вони були основним методом для нанесення точних ударів.

У розвідці вважають, що Росія зменшила частоту ударів, щоб поповнити запаси крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 (у НАТО мають маркування AS-23a KODIAK).

"Росія, ймовірно, використає будь-які нещодавно виготовлені боєприпаси дальньої авіації для ударів по українській енергетичній інфраструктурі протягом зими", - йдеться у повідомленні.

Також розвідка припускає, що окупанти доповнюватимуть будь-яку атаку безпілотниками, розробленими в Ірані, тобто "Шахедами".

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. При цьому росіяни вже почали атакувати енергосистему України. Були зафіксовані відключення у столиці, Київській, Житомирській, Рівненській та інших областях.

Українська влада та військові наголошують, що окупанти готуються до масованих атак. Українців закликають бути готовими до можливих відключень світла.

Також відомо, що українські інженери напередодні зими пройшли навчання у Британії. Мета програми - захист енергетики у разі ймовірних атак Росії.