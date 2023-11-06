Игнат о накоплении ракет в России: нужно готовиться к определенным рискам

Россия накапливает ракеты для ударов по критической инфраструктуре и военным стратегическим объектам Украины. Поэтому Силы обороны должны готовиться к определенным рискам этой зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он напомнил, что довольно долгое время не было обстрелов дальнобойными крылатыми и баллистическими ракетами.

"Поэтому выводы очень просты. Очевидно, что Россия накапливает то, чего в прошлом году потратила в очень большом количестве. Соответственно Силы обороны должны готовиться к определенным рискам атак критической инфраструктуры и других военных стратегических объектов государства", - отметил Игнат.

Россия готовится к ударам по Украине

Украинские военные и руководство страны не исключают, что оккупанты могут снова массированно атаковать Украину дронами-камикадзе и ракетами. Целью россиян может стать энергетика Украины. Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света.

В частности, ранее в ГУР сообщали, что Россия накапливает ракеты, вероятно, готовясь к обстрелам Украины зимой. Прошлогодние атаки могут повториться, но в меньших объемах.

Британская разведка отмечает, что захватчики уже больше месяца не атаковали Украину стратегической авиацией и ракетами типа Х-101. Это самая длинная пауза с начала полномасштабной войны.