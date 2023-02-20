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Ігнат про можливі провокації РФ на річницю вторгнення: готовність ВПС цілодобова

Фото: Юрій Ігнат, спікер Повітряних сил ЗСУ (armyinform)
Автор: Іван Носальський

Українські Повітряні сили перебувають у стані цілодобової готовності на тлі можливих провокацій росіян на річницю вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у коментарі CNN.

"Українські ВПС перебувають у стані цілодобової готовності, наше завдання - бути готовими будь-коли", - заявив Ігнат, коментуючи "можливі провокаційні дії", до яких Росія може вдатися 23, 24 або 25 лютого.

При цьому він не уточнив, які саме провокації він має на увазі.

Нагадаємо, раніше Ігнат заявив, що росіяни навмисно збільшили кількість обстрілів України до річниці вторгнення.

Також ми писали, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, новий великий наступ росіян може розпочатися на річницю вторгнення в Україну.

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