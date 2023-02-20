Ігнат про можливі провокації РФ на річницю вторгнення: готовність ВПС цілодобова

Українські Повітряні сили перебувають у стані цілодобової готовності на тлі можливих провокацій росіян на річницю вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у коментарі CNN .

"Українські ВПС перебувають у стані цілодобової готовності, наше завдання - бути готовими будь-коли", - заявив Ігнат, коментуючи "можливі провокаційні дії", до яких Росія може вдатися 23, 24 або 25 лютого.

При цьому він не уточнив, які саме провокації він має на увазі.