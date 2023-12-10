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Ігнат про літаки Gripen для України: непоганий варіант, пілоти тестували їх

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та партнери розглядають можливість передачі шведських винищувачів Gripen на додачу до F-16. Українські пілоти тестували ці літаки, але це не було навчанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Основним бойовим літаком буде F-16... Також розглядається і Gripen, шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є на сьогоднішній день. Про кількість ми не говоримо. Але основним бойовим літаком все ж залишається F-16. Якщо буде прийняте рішення щодо Gripen - це буде непоганим варіантом для нас", - сказав він.

За словами речника, Швеція розглядає можливість розробки новішої версії винищувача Gripen, на яких пересядуть її повітряні сили. Тому Україна матиме перспективу отримати ці літаки.

Ігнат додав, що українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen у Швеції.

"Під час першого візиту у Королівство Швеція командувач Повітряних сил залишив там фахівців, коли власне відбувалась зустріч, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні ознайомчі польоти на цих літаках, щоб зрозуміти, як це працює, і надати довідку повну - можемо чи не можемо ми отримати цю техніку", - пояснив речник. 

Він наголосив, що це були не навчання пілотів. Тренування військових почнеться лише після того, як буде оголошено рішення про передачу літаків Gripen, поки тривають консультації.

Винищувачі Gripen

Зазначимо, що Saab JAS 39 Gripen - це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Формально він належить до класу винищувачів, але насправді це багатоцільовий літак, що здатний виконувати різні завдання.

Наприкінці травня уряд Швеції дозволив українським пілотам пройти тренування на винищувачі JAS 39 Gripen. Вони матимуть змогу займатися на тренажерах і здійснювати пробні польоти.

В Офісі президента повідомили, що передачу Україні шведських Gripen слід буде погоджувати з іншими країнами, як і з постачанням F-16.

Пізніше прем'єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країні потрібні літаки для власної оборони, адже заявка країни на вступ до Альянсу ще не завершена. При цьому він не виключив передачу Україні винищувачів у майбутньому.

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