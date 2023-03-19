Ігнат про базування F-16 в Україні: під час спільних навчань за їх участі нарікань не було

Фото: Із базуванням F-16 в Україні проблем не було (Виталий Носач РБК-Украина)

Американські льотчики на винищувачах F-16 прилітали в Україну на аеродром в місті Миргород під час навчаннь "Безпечне небо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігната 24 каналу.

Українські льотчики мали можливість політати на американських винищувачах F-16 ще у далекому 2011 році. Перед проведенням Євро-2012 в Україні на військовому аеродромі в місті Миргород проходили спільні українсько-американсько-польські навчання "Безпечне небо". "Американські пілоти у повітрі передавали керування нашим льотчикам. Таку ж процедуру робили й для гостей на наших "спарках". Жодних нарікань щодо умов базування F-16 на нашому аеродромі тоді не було, – зауважив Ігнат.