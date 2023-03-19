ua ru
Вс, 19 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Игнат о базировании F-16 в Украине: во время совместных учений нареканий не было

Новина українською →
Украина, Воскресенье 19 марта 2023 02:11
Игнат о базировании F-16 в Украине: во время совместных учений нареканий не было Фото: С базированием F-16 в Украине проблем не было (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Американские летчики на истребителях F-16 прилетали в Украину на аэродром в городе Миргород во время учений "Безопасное небо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игната 24 каналу.

Украинские летчики имели возможность полетать на американских истребителях F-16 еще в 2011 году. Перед проведением Евро-2012 в Украине на военном аэродроме в городе Миргород проходили совместные украино-американо-польские учения "Безопасное небо".

"Американские пилоты в воздухе передавали управление нашим летчикам. Такую же процедуру делали и для гостей на наших "спарках". Никаких нареканий на условия базирования F-16 на нашем аэродроме тогда не было", - отметил Игнат.

Ранее мы сообщали, что Польша не уведомила Германию о своих намерениях передать Украине истребители МиГ-29.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 от Польши не повлияет на позицию США по поставкам F-16 .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине
Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить