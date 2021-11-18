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"ИГИЛ" теперь присутствует почти во всех провинциях Афганистана, - ООН

Автор: Анна Полисученко

Посланник ООН в Афганистане Дебора Лайонс заявила о расширении филиала террористической организации "Исламское государство" - ISKP - в Афганистане. Теперь он присутствует "почти во всех провинциях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Когда-то ограничена несколькими провинциями и столицей, ISKP теперь, похоже, присутствует почти во всех провинциях и становится все более активной", - заявила Лайонс.

Количество атак группы увеличилось с 60 в 2020 году до 334 в нынешнем году.

По словам Лайонс, "Талибан", контролирующий Афганистан, не смог остановить рост ISKP.

Ранее мы писали, что ИГИЛ в Афганистане может нанести удар по США в следующие полгода.

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ИГИЛ