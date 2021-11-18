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"ІГІЛ" тепер присутній майже у всіх провінціях Афганістану, - ООН

Автор: Анна Полисученко

Посланець ООН в Афганістані Дебора Лайонс заявила про розширення філії терористичної організації "Ісламська держава" - ISKP - в Афганістані. Тепер вона присутня майже у всіх провінціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Колись обмежена кількома провінціями та столицею, ISKP тепер, схоже, є майже у всіх провінціях і стає все більш активною", - заявила Лайонс.

Кількість атак групи збільшилася з 60 у 2020 році до 334 у нинішньому році.

За словами Лайонс, "Талібан", який контролює Афганістан, не зміг зупинити зростання ISKP.

Раніше ми писали, що ІДІЛ в Афганістані може завдати удару США в наступні півроку.

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