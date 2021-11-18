"ІГІЛ" тепер присутній майже у всіх провінціях Афганістану, - ООН

Посланець ООН в Афганістані Дебора Лайонс заявила про розширення філії терористичної організації "Ісламська держава" - ISKP - в Афганістані. Тепер вона присутня майже у всіх провінціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Колись обмежена кількома провінціями та столицею, ISKP тепер, схоже, є майже у всіх провінціях і стає все більш активною", - заявила Лайонс.
Кількість атак групи збільшилася з 60 у 2020 році до 334 у нинішньому році.
За словами Лайонс, "Талібан", який контролює Афганістан, не зміг зупинити зростання ISKP.
Раніше ми писали, що ІДІЛ в Афганістані може завдати удару США в наступні півроку.