ИГИЛ в Афганистане может нанести удар по США в следующие полгода, - Пентагон

По оценке американской разведки, "Исламское государство" в Афганистане может нанести удар по США всего за шесть месяцев. Такое заявление сделал в Конгрессе США высокопоставленный чиновник Пентагона.

Заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль заявил, что ИГИЛ-К в Афганистане намерен нанести удар уже в следующем году. Разведка предполагает, что это может произойти в период от полугода до 12 месяцев.

"В настоящее время разведывательное сообщество считает, что ИГИЛ-К ("Исламское государство Хорасан", базирующееся в Афганистане) и "Аль-Каида" намерены проводить внешние операции, в том числе против Соединенных Штатов. Но ни одна из них в настоящее время не имеет для этого возможности. Мы могли бы увидеть, как ИГИЛ-К создаст такую ​​возможность где-то за шесть или 12 месяцев", - сказал он.

Каль также сказал, что до сих пор неясно, сможет ли "Талибан" эффективно бороться с "Исламским государством" после ухода США.