ИГИЛ в Афганистане может нанести удар по США в следующие полгода, - Пентагон
По оценке американской разведки, "Исламское государство" в Афганистане может нанести удар по США всего за шесть месяцев. Такое заявление сделал в Конгрессе США высокопоставленный чиновник Пентагона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль заявил, что ИГИЛ-К в Афганистане намерен нанести удар уже в следующем году. Разведка предполагает, что это может произойти в период от полугода до 12 месяцев.
"В настоящее время разведывательное сообщество считает, что ИГИЛ-К ("Исламское государство Хорасан", базирующееся в Афганистане) и "Аль-Каида" намерены проводить внешние операции, в том числе против Соединенных Штатов. Но ни одна из них в настоящее время не имеет для этого возможности. Мы могли бы увидеть, как ИГИЛ-К создаст такую возможность где-то за шесть или 12 месяцев", - сказал он.
Каль также сказал, что до сих пор неясно, сможет ли "Талибан" эффективно бороться с "Исламским государством" после ухода США.
"По нашей оценке, "Талибан" и ИГИЛ-К - смертельные враги. Таким образом, Талибан очень заинтересован в том, чтобы преследовать ИГИЛ-К. Их способность сделать это, я думаю, еще предстоит определить", - сказал Каль.
Напомним, что в Афганистане остались более сотни украинцев. Министерство иностранных дел Украины ищет возможности для их эвакуации.