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Спецназ Афганистана ликвидировал одного из главарей ИГ

Новости » Происшествия    05.05.2019 - 06:14
Спецназ Афганистана ликвидировал одного из главарей ИГ
Фото: боевики ИГ (из открытых источников)

Боевик отвечал за деятельность ИГ в северных районах страны и Центральной Азии

Отряд сил специального назначения национальной полиции Афганистана ликвидировал одного из главарей, отвечавшего за деятельность террористической группировки "Исламское государство" в северных районах страны и Центральной Азии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство The Khaama Press.

По данным министерства внутренних дел Афганистана, боевик, известный под именем Муфти Узбек, был уничтожен силами безопасности близ селения Дахана-э-Гори в северо-восточной провинции Баглан.

Как отмечается в заявлении, "этот экстремист был ответственным за деятельность ИГ в северных частях Афганистана, главным образом отвечал за планирование и организацию террористических атак". Кроме того, по данным МВД, он также ведал "вопросами оснащения и финансирования ИГ в Центральной Азии".

В операции спецслужб близ Дахана-э-Гори были ликвидированы еще трое радикалов, входивших в боевые отряды ИГ в Афганистане.

РБК-Украина писало, что в Афганистане за сутки во время проведения операции коалиционные силы и афганская армия в различных районах страны уничтожили по меньшей мере 30 боевиков группировки ИГИЛ и "Талибан". 

Ранее сообщалось, что в Нигерии в результате спецоперации против экстремистской группировки "Боко Харам" были ликвидированы 40 боевиков

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