ІДІЛ в Афганістані може завдати удару по США в наступні півроку, - Пентагон

За оцінкою американської розвідки, "Ісламська держава" в Афганістані може завдати удару по США всього за шість місяців. Таку заяву зробив у Конгресі США високопоставлений чиновник Пентагону.

Заступник Міністра оборони з питань політики Колін Каль заявив, що ІДІЛ-К в Афганістані має намір завдати удару вже наступного року. Розвідка припускає, що це може статися в період від пів року до 12 місяців.

"Зараз розвідувальне співтовариство вважає, що ІДІЛ-К ("Ісламська держава Хорасан", що базується в Афганістані) і "Аль-Каїда" мають намір проводити зовнішні операції, в тому числі проти Сполучених Штатів. Але жодна з них в цей час не має для цього можливості. Ми могли б побачити, як ІДІЛ-К створить таку можливість десь за шість або 12 місяців", - сказав він.

Каль також сказав, що досі неясно, чи зможе "Талібан" ефективно боротися з "Ісламською державою" після відходу США.