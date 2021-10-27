ІДІЛ в Афганістані може завдати удару по США в наступні півроку, - Пентагон
За оцінкою американської розвідки, "Ісламська держава" в Афганістані може завдати удару по США всього за шість місяців. Таку заяву зробив у Конгресі США високопоставлений чиновник Пентагону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Заступник Міністра оборони з питань політики Колін Каль заявив, що ІДІЛ-К в Афганістані має намір завдати удару вже наступного року. Розвідка припускає, що це може статися в період від пів року до 12 місяців.
"Зараз розвідувальне співтовариство вважає, що ІДІЛ-К ("Ісламська держава Хорасан", що базується в Афганістані) і "Аль-Каїда" мають намір проводити зовнішні операції, в тому числі проти Сполучених Штатів. Але жодна з них в цей час не має для цього можливості. Ми могли б побачити, як ІДІЛ-К створить таку можливість десь за шість або 12 місяців", - сказав він.
Каль також сказав, що досі неясно, чи зможе "Талібан" ефективно боротися з "Ісламською державою" після відходу США.
"За нашою оцінкою, "Талібан" і ІДІЛ-К - смертельні вороги. Таким чином, Талібан дуже зацікавлений в тому, щоб переслідувати ІДІЛ-К. Їх здатність зробити це, я думаю, ще належить визначити", - сказав Каль.
Нагадаємо, що в Афганістані залишилися більше сотні українців. Міністерство закордонних справ України шукає можливості для їх евакуації.