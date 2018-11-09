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ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Мельбурне

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 14:37
Фото: место происшествия (twitter.com.MelissaLDavey)
Фото: место происшествия (twitter.com.MelissaLDavey)

В ИГ назвали своим бойцом мужчину, напавшего на прохожих с ножом в Мельбурне

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в австралийском Мельбурне, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на SITE Intelligence Group.

Как отмечается, в "ИГ" назвали своим бойцом мужчину, напавшего на прохожих с ножом в Мельбурне.

Отметим, сегодня, 9 ноября, в Мельбурне (Австралия) мужчина врезался на автомобиле в торговый центр Target Сentre, а потом напал с ножом на прохожих.  Полиция сообщила о смерти одного человека на месте происшествия. Еще двое пострадавших находятся в больнице.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что  в Стамбуле преступник-беглец напал с ножом на прохожих, пострадали 11 человек. Преступник напал на женщину возле мясного магазина, однако ей на помощь пришли несколько человек, которых он также ранил, пытаясь убежать.

Кроме того, в китайском городе Нинбо вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, а затем совершил наезд на них на автомобиле. Инцидент произошел после личного конфликта. В результате погибли два человека, еще 16 получили ранения.

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