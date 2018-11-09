ІД взяла на себе відповідальність за напад в Мельбурні

Фото: місце події (twitter.com.MelissaLDavey)

У ІД назвали своїм бійцем чоловіка, який напав на перехожих з ножем у Мельбурні

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад в австралійському Мельбурні, в результаті якого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на SITE Intelligence Group.

Як зазначається, в "ІГ" назвали своїм бійцем чоловіка, який напав на перехожих з ножем у Мельбурні.



Зазначимо, сьогодні, 9 листопада, в Мельбурні (Австралія) чоловік врізався на автомобілі в торговий центр Target Сentre, а потім напав з ножем на перехожих. Поліція повідомила про смерть однієї людини на місці події. Ще двоє постраждалих перебувають у лікарні.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що в Стамбулі злочинець-утікач напав з ножем на перехожих, постраждали 11 осіб. Злочинець напав на жінку біля м'ясного магазину, проте їй на допомогу прийшли кілька людей, яких він також поранив, намагаючись втекти.

Крім того, у китайському місті Нінбо озброєний ножем чоловік напав на перехожих, а потім скоїв наїзд на них на автомобілі. Інцидент стався після особистого конфлікту. У результаті загинули дві людини, ще 16 отримали поранення.