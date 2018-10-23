В Стамбуле беглый преступник напал с ножом на прохожих

Фото: полиция Турции (Wikimedia)

В результате инцидента ранены 11 человек

В Стамбуле (Турция) беглый преступник вечером в понедельник, 22 октября, напал с ножом на прохожих, пострадали 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на местное издание Hurriyet.

По информации издания, беглый преступник по имени Али Кардаш в районе Кадыкей напал на женщину возле мясной лавки, но ей на помощь пришли несколько человек, которых он также ранил и попытался скрыться.

При этом он наносил удары ножом всем, кто пытался его остановить, ранив в результате 11 человек.

Полиция задержала преступника, он взят под стражу и доставлен в больницу, поскольку при задержании был травмирован.

Медики оказывают помощь всем пострадавшим.

Издание также сообщает, что задержанный был судим шесть раз за кражи и разбойные нападения.

Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin insanları yaraladığı anın görüntüleri geldi... 2'si ağır toplamda 11 yaralı var! — Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) October 22, 2018

Напомним, в китайском городе Нинбо 7 октября вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, а потом совершил наезд на них на автомобиле. Инцидент произошел после личного конфликта. В результате погибли два человека, 16 получили ранения.