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Єрусалимський патріарх підтримав рішення Константинополя в суперечці з РПЦ

Новини » Суспільство    24.10.2018 - 14:12
Фото: Феофіл III (kathimerini.gr)
Фото: Феофіл III (kathimerini.gr)

Патріарх Феофіл III підтримує православну єдність під егідою Константинополя

Патріарх Єрусалимський Феофіл III висловив підтримку Вселенський патріархат в його протистоянні з Російською православною церквою (РПЦ) в питанні автокефалії для Української церкви. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Оrthodoxia.info

Зокрема, за інформацією релігійного видання, Феофіл ІІІ в листі звернувся до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням про надання Святого мира. Видання зазначає, що цей крок свідчить про підтримку Патріархом Єрусалимським Фанару і православної єдності під егідою Константинополя.

Лист з проханням про миро для єрусалимської церкви Варфоломію передав екзарх Антонін Нектаріос. Він назвав Святе миро вищою об'єднуючою ланкою між православними церквами і акцентував увагу на непорушності зв'язків між Константинополем і Єрусалимом.

У своїй відповіді Вселенський Патріарх згадав про давні зв'язки між Фанаром і Святою землею. Також Варфоломій додав, що, в разі необхідності, патріархи Єрусалиму можуть брати участь у процесі прийняття рішень в Константинополі, особливо якщо йдеться про майбутнє Православної Церкви.

Нагадаємо, нещодавно в Константинополі заявили, що Томос для Української православної церкви буде наданий в "потрібний час".

Як писало РБК-Україна раніше, Синод Константинопольського патріархату зняв анафему предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та підтримав продовження надання автокефалії Україні.

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