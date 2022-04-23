UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Фото: Благодатный огонь сошел в Иерусалиме 23 апреля (twitter.com/BloombergAsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Иерусалиме в храме Гроба Господня 23 апреля прошла церемония восхождения Благодатного огня. В этом году на ней разрешили присутствовать 4000 верующим, в том числе 1800 в самой церкви.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию в YouTube.

Перед началом церемонии израильская полиция перекрыла главные входы в Христианский квартал. К храму пропускали местных жителей и никоторых иностранных туристов.

В этом году церемонию проводил греческий патриарх Феофил III. Он вошел в Святую Кувуклию, помещение, построенное на традиционном месте гробницы, и вернулся с двумя зажженными свечами. Затем священник передал пламя тысячам людей, держащих свечи.

Огонь будет доставлен в православные общины других стран специальными рейсами.

Напомним, в этом году празднование Пасхи в Украине находится под угрозой провокаций. О том, как в стране будут отмечать один из главных православных праздников в условиях войны - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины идет 59-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ПасхаИерусалим