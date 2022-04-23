В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

В Єрусалимі в Храмі Гробу Господнього 23 квітня пройшла церемонія сходження Благодатного вогню. Цього року на ній дозволили бути присутніми 4000 вірянам, в тому числі 1800 в самій церкві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію в YouTube .

Вогонь буде доставлений в православні громади інших країн спеціальними рейсами.

Цього року церемонію проводив Грецький Патріарх Феофіл III. Він увійшов у святу Кувуклію, приміщення, побудоване на традиційному місці гробниці, і повернувся з двома запаленими свічками. Потім священник передав полум'я тисячам людей, що тримають свічки.

Перед початком церемонії ізраїльська поліція перекрила головні входи в християнський квартал. До храму пропускали місцевих жителів і іноземних туристів.

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