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В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Фото: Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі 23 квітня (twitter.com/BloombergAsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Єрусалимі в Храмі Гробу Господнього 23 квітня пройшла церемонія сходження Благодатного вогню. Цього року на ній дозволили бути присутніми 4000 вірянам, в тому числі 1800 в самій церкві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію в YouTube.

Перед початком церемонії ізраїльська поліція перекрила головні входи в християнський квартал. До храму пропускали місцевих жителів і іноземних туристів.

Цього року церемонію проводив Грецький Патріарх Феофіл III. Він увійшов у святу Кувуклію, приміщення, побудоване на традиційному місці гробниці, і повернувся з двома запаленими свічками. Потім священник передав полум'я тисячам людей, що тримають свічки.

Вогонь буде доставлений в православні громади інших країн спеціальними рейсами.

Нагадаємо, цього року святкування Великодня в Україні знаходиться під загрозою провокацій. Про те, як в країні відзначатимуть одне з головних православних свят в умовах війни - у матеріалі РБК-Україна.

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