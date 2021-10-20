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В Иерусалиме произошли новые беспорядки, задержаны десятки человек

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Иерусалим, Среда 20 октября 2021 05:46
В Иерусалиме произошли новые беспорядки, задержаны десятки человек Фото: палестинцы напали на автобус (United Hatzalah)
Автор: Артур Родивилов

В Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Арестованы 22 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Протестующие напали на автобус. Водитель и 16-летний подросток получили легкие травмы.

Также во время столкновений легкие ранения от забрасывания камнями получил военнослужащий.

22 задержанных полиция обвинила в забросе камнями транспортных средств и нарушении движения транспорта.

В начале мая Израиль принял решение выселить несколько семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме. В стычках пострадали сотни людей.

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