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В Єрусалимі сталися нові заворушення, затримано десятки людей

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Єрусалим, Середа 20 жовтня 2021 05:46
В Єрусалимі сталися нові заворушення, затримано десятки людей Фото: палестинці напали на автобус (United Hatzalah)
Автор: Артур Родивилов

В Єрусалимі відбулися сутички між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими. Заарештовано 22 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Протестувальники напали на автобус. Водій і 16-річний підліток отримали легкі травми.

Також під час зіткнень легкі поранення від закидання камінням отримав військовослужбовець.

22 затриманих поліція звинуватила в закиданні камінням транспортних засобів і порушенні руху транспорту.

На початку травня Ізраїль прийняв рішення виселити кілька сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і заворушення в Єрусалимі. У сутичках постраждали сотні людей.

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