В Єрусалимі сталися нові заворушення, затримано десятки людей
Фото: палестинці напали на автобус (United Hatzalah)
В Єрусалимі відбулися сутички між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими. Заарештовано 22 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Протестувальники напали на автобус. Водій і 16-річний підліток отримали легкі травми.
Також під час зіткнень легкі поранення від закидання камінням отримав військовослужбовець.
22 затриманих поліція звинуватила в закиданні камінням транспортних засобів і порушенні руху транспорту.
На початку травня Ізраїль прийняв рішення виселити кілька сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і заворушення в Єрусалимі. У сутичках постраждали сотні людей.